Perfect Dark: Jez Corden parla di contrasti tra The Initiative e Crystal Dynamics

Nei giorni scorsi un report di VGC ha portato alla luce una situazione non troppo idilliaca legata allo sviluppo di Perfect Dark, sulla vicenda è ora intervenuto anche Jez Corden di Windows Central, rivelando ulteriori dettagli.

Perfect Dark è stato protagonista di un soft reboot alla fine dello scorso anno, da quando Crystal Dynamics si è unita al team di The Initiative per collaborare allo sviluppo del progetto. In realtà l'entrata in scena di Crystal Dynamics avrebbe avuto un effetto negativo sullo studio con decine di dipendenti che hanno lasciato The Initiative in pochi mesi, di fatto tra i due team ci sarebbero forti conflitti e gli studi non stanno collaborando come dovrebbero.

Crystal Dynamics e The Initiative hanno due visioni molto differenti sul progetto e di fatto il team di Marvel's Avengers e Tomb Raider sembra aver preso le redini di Perfect Dark, con The Initiative che si occuperebbe solamente di supporto tecnico insieme allo studio Certain Affinity, quest'ultimo impegnato anche nel supporto post lancio di Halo Infinite insieme a 343 Industries.

Conflitti interni, una roadmap poco chiara, una direzione creativa non sempre condivisa e altre problematiche starebbero rendendo problematico lo sviluppo di Perfect Dark, titolo che sicuramente non uscirà quest'anno e che potrebbe arrivare (probabilmente in una forma diversa da quanto visto fino ad ora) tra il 2023 e il 2024. Al momento le parti coinvolte non hanno commentato il report.