Perfect Dark e i lunghi tempi di sviluppo: secondo Matt Booty, è la norma per i tripla A

Siete preoccupati per i lunghi tempi di sviluppo del nuovo Perfect Dark? Stando alle ultime dichiarazioni di Matt Booty, si tratta di un'attesa del tutto normale per un tripla A moderno.

Nel corso di una sessione di domande e risposte in occasione del PAX West 2022, il boss degli Xbox Game Studios ha risposto ai quesiti dei fan. Uno di questi ha chiesto quanto sia stato impattante il Covid-19 sullo sviluppo delle produzioni Microsoft e se giochi come Perfect Dark siano ancora oggi in sviluppo proprio a causa della pandemia.

La risposta di Booty è stata molto chiara:

"Il modo in cui sviluppiamo i giochi si sta evolvendo. L'idea di un unico team sotto un solo tetto non è più attuale. Vi farò l'esempio di Perfect Dark, sviluppato dal team con sede a Santa Monica che prendeil nome di The Initiative. Abbiamo stretto questo grosso accordo con Crystal Dynamics e tutti hanno pensato che vi siano problemi con lo sviluppo del gioco. È esattamente l'opposto. Abbiamo un team di 100 veterani di Crystal Dynamics con i quali abbiamo voglia di lavorare, anche perché hanno creato prodotti simili in passato."

"Un discorso simile vale per Age of Empires 4, arrivato lo scorso autunno. Si tratta di un titolo realizzato in collaborazione con Relic Studio, team di Vancouver. Persino FLight Simulator è stato sviluppato grazie ad un accordo con i francesi di Asobo. Credo che il co-sviluppo, quando coinvolge team di rilievo come Certain Affinity, Iron Galaxy, Blackbird Interactive e altri studi, sia la chiave per il successo. Purtroppo, però, tutta questa forza lavoro rende complessa la coordinazione e ha un impatto sui tempi."

Insomma, per quanto l'epidemia abbia avuto e stia avendo un impatto sui tempi di sviluppo e stia causando il rinvio di molti progetti, gran parte dell'aumento dei tempi utili alla creazione di un videogioco sono dovuti al modo in cui vengono creati i titoli moderni e al coinvolgimento di più team contemporaneamente, fattore da cui derivano tanti benefici ma anche diversi elementi a sfavore.

A tal proposito, Booty ha anche smentito i rumor sui contrasti tra The Initiative e Crystal Dynamics su Perfect Dark.