Perfect Dark: Matt Booty parla della collaborazione tra The Initiative e Crystal Dynamics

In una nuova intervista con i ragazzi di Kinda Funny Games, il responsabile degli Xbox Game Studios Matt Booty è tornato a parlare di Perfect Dark e della collaborazione tra The Initiative e Crystal Dynamics.

Ad un mese dall'annuncio della collaborazione tra il nuovo "super studio" di Microsoft e Crystal Dynamics, Matt Booty è intervenuto ai microfoni di Kinda Funny Games parlando della facilità con la quale si è raggiunta la partnership tra le due aziende. L'ex capo di Crystal Dynamics, Darrell Gallagher dirige ora The Initiative, mentre il Game Director di Perfect Dark Daniel Neuburger ha ricoperto lo stesso ruolo nella celebre serie di Tomb Raider. Microsoft ha quindi colto al volo l'opportunità di stringere un'alleanza tra le due software house: "Penso che siamo ad un punto del settore in cui se hai un team come Crystal Dynamics disponibile, con un grande pedigree, un buon successo, moltissime abilità e attraverso le connessioni - sapete, il fatto che Gallagher di The Initiative conosce tante persone li - tornando a quello che è il mio lavoro giorno per giorno, sarei stato negligente se non avessi trovato il modo di farli collaborare".

Booty ha poi continuato: "Abbiamo una squadra che ha molta esperienza per il tipo di cose che stiamo costruendo, che ha lavorato con le persone che si sono rese disponibili e non è una situazione standard perché non sono abituate a lavorare come una sorta di studio di co-produzione come succede per altri, ma abbiamo trovato un modo per far funzionare il tutto e questo grazie alle nostre connessioni". Insomma, per il capo degli Xbox Game Studios l'opportunità di mettere insieme i talenti di The Initiative e Crystal Dynamics era troppo ghiotta per non essere sfruttata.