Perfect Dark, Microsoft alle grandi manovre: in arrivo tanti talenti per l'esclusiva Xbox

Soren Hannibal, Technical Director di The Initiative, sottolinea che Microsoft ha dato mandato al suo team di cercare tanti talenti per velocizzare lo sviluppo di Perfect Dark. Anche Crystal Dynamics, precisa lo stesso direttore, sta assumendo numerose figure chiave per accelerare la realizzazione di questo progetto.

In un post condiviso sulle pagine del suo profilo LinkedIn, l'esponente della sussidiaria degli Xbox Game Studios si rivolge ai tanti professionisti del settore che desiderano partecipare alla creazione di Perfect Dark per spiegare loro che "stiamo assumendo tanti talenti in diversi ruoli, come produttori tecnici, artisti 3D, direttor, ingegneri e concept artist. Sia noi di The Initiative che i nostri partner nello sviluppo di Perfect Dark, Crystal Dynamics, stanno assumendo per questo progetto!".

L'intenzione dichiarata di Hannibal è perciò quella di ampliare lo staff di The Initiative e Crystal Dynamics per fare spazio a tutti gli sviluppatori, autori, produttori e dirigenti che vogliono contribuire alla realizzazione del reboot in esclusiva Xbox della storica serie di Perfect Dark.

Le dichiarazioni di Hannibal, d'altro canto, sembrano andare nella medesima direzione indicata dalle ultime, preoccupanti indiscrezioni sui ritardi di Perfect Dark per il soft reboot dell'intero processo di sviluppo avviato da The Initiative e Crystal Dynamics, in funzione delle rumoreggiate frizioni e diversità di vedute tra i due team di sviluppo.