Perfect Dark perde Drew Murray: il Design Director lascia The Initiative

Tra questi, anche il Design Director Drew Murray , parte di The Initiative sin dalla fondazione della software house assemblata da Microsoft. Prima di unirsi ai lavori per il rilancio di Perfect Dark su hardware di nuova generazione, il professionista aveva militato a lungo tra le fila di Insomniac Games, autori di Marvel's Spider-Man. Presso lo studio Sony, Drew Murray aveva contribuito alla realizzazione di Sunset Overdrive e del ritorno di Ratchet & Clank. Ora, il Design Director ha annunciato ufficialmente la sua decisione di abbandonare The Initiative. "Dopo due folli anni trascorsi a contribuire alla fondazione di The Initiative e al reboot di Perfect Dark, - scrive Murray - per me è ora di dare un sentito e agrodolce arrivederci al mio team. Lavorare fianco a fianco con un team così ricco di talenti, molti dei quali ora sono grandi amici, è stato straordinario, ma la mia vita al di fuori del lavoro richiede più attenzione e dedizione di quanto io sia stato in grado di concederle ultimamente, per questo abbandono il mio ruolo ". Il Director è certo che The Initiative darà vita a un titolo fantastico, che non vede l'ora di vivere dall'altra parte dello schermo, come appassionato giocatore in occasione del Day One. Tramite il proprio account Twitter ufficiale, Phil Spencer in persona ha augurato il meglio a Drew Murray. In attesa di maggiori dettagli sul gameplay di Perfect Dark , ricordiamo che l'esclusiva Microsoft è destinata a PC e Xbox Series X.

