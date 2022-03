Perfect Dark perde un pezzo importante: il director Dan Neuburger lascia The Initiative

Il nuovo episodio di Perfect Dark, in arrivo su PC e Xbox Series X/S in data ancora da definire, continua ad essere avvolto nel mistero. E non è nemmeno da escludere qualche possibile intoppo nello sviluppo, alla luce di un importante cambiamento all'interno di The Initiative.

Sembra infatti che Dan Neuburger, director del gioco, abbia infatti lasciato il team di sviluppo per cercare fortuna altrove. La conferma arriva dal suo profilo LinkedIn, dove viene riportato che Neuburger ha lavorato per The Initiative dal 2018 e fino a febbraio 2022. Non ci sono ulteriori dettagli sulle sue attività recenti, se non che il suo profilo segnali come sia "disponibile a lavorare" in ruoli di director e creative director. Non si tratta, tra l'altro, dell'unico addio di peso avvenuto durante lo sviluppo di Perfect Dark: lo scorso anno, infatti, anche il design director Drew Murray ha lasciato The Initiative per riunirsi ad Insomniac Games.

Non è chiaro cosa possa aver spinto Neuburger ad aver abbandonato The Initiative e la realizzazione del prossimo Perfect Dark, e al momento non è chiaro se è già stato trovato un nuovo effettivo director per il gioco. Lo studio in ogni caso non è abbandonato a sé stesso: Crystal Dynamics sta collaborando allo sviluppo di Perfect Dark e le due parte si sono dette molto soddisfatte della collaborazione avviata. Bisogna adesso attendere di vedere l'opera nuovamente in azione, dopo un lungo silenzio.