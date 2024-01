Perfect Dark sarà presente al Developer Direct 2024? Aggiornato l'account X del team

Dopo che l'account X di Fable è stato aggiornato come quello di Avowed, nel mirino delle indiscrezioni relative all'evento Xbox ormai prossimo all'arrivo potrebbe esservi finita anche The Initiative, con il suo attesissimo Perfect Dark in salsa next-gen. Ciò è successo dopo il curioso caso della spunta "verificato" apparsa sull'account X del team.

Come detto in apertura, non vi è nulla di strano in questa manovra, la quale ha preso piede di recente con altre IP del marchio videoludico della casa di Redmond a seguito dell'annuncio dell'Xbox Developer Direct 2024 ad opera di Microsoft. Purtroppo, il progetto Perfect Dark non nuota in buone acque da ormai troppo tempo: secondo diverse "gole profonde" del web, nel giugno 2023 si parlava già di un Perfect Dark ancora lontano dalle ultime fasi dello sviluppo. Se ciò fosse vero, dunque, sarebbe pressocché impossibile la presenza di Perfect Dark tra le fila delle IP Microsoft pronte a debuttare sul palco digitale del Developer Direct che darà il via ad una stagione videoludica infuocata.

Tuttavia, è altresì vero che Perfect Dark è tornato a splendere ai Game Awards risorgendo dalle sue ceneri ormai troppi anni fa. Dall'annuncio del titolo sono passati poco più di tre anni, e l'utenza è impaziente di scoprire come l'avventura The Initiative e Crystal Dynamics riuscirà a fare faville sugli ecosistemi videoludici di ultimissima generazione. Vedremo Perfect Dark sul palco dell'Xbox Developer Direct 2024? Difficile a credersi, ma la speranza è l'ultima a morire e la correlazione tra l'evento di giovedì prossimo ed i cambiamenti agli account X degli ultimi giorni potrebbe non essere una semplice coincidenza.