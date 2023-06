Perfect Dark è ancora nelle prime fasi di sviluppo? Gli ultimi retroscena

Le indiscrezioni sugli intoppi nello sviluppo di Perfect Dark trovano una conferma (seppure ufficiosa) dalle 'gole profonde' interpellate dai giornalisti di IGN.com: l'esclusiva Xbox di The Initiative richiederebbe ancora diversi anni di sviluppo.

Nell'articolo a firma di Rebekah Valentine, la giornalista di IGN.com ripercorre le faticose tappe di questo progetto e si fa portavoce delle importanti anticipazioni di 13 persone coinvolte a vario titolo nella realizzazione di Perfect Dark.

Stando a quanto sostenuto da questi informatori anonimi, i problemi che ha dovuto affrontare The Initiative avrebbero rallentato in maniera sensibile lo sviluppo del progetto. A detta delle 'gole profonde' citate da IGN.com, ad ogni modo, le frizioni all'interno del team sarebbero ormai un ricordo del passato: lo sviluppo dell'esclusiva Xbox starebbe quindi procedendo in maniera più rapida almeno dal 2021, dalla fine della collaborazione sancita con Certain Affinity per co-produrre alcuni degli aspetti più dirimenti del comparto grafico e dell'impianto ludico.

Tutte le fonti interpellate da Rebekah Valentine concordano nell'affermare che Perfect Dark si trovi attualmente in una fase di pre-produzione, di conseguenza il lancio del titolo sarebbe ancora lontano. La commercializzazione di Perfect Dark, in base a queste indiscrezioni, dovrebbe quindi avvenire tra non meno di due o tre anni. La redattrice di IGN.com spiega che il gioco assumerà la forma di un FPS narrativo e di stampo cinematografico, con fasi di combattimento alternate a sessioni dove poter utilizzare gadget da spia, tecnologie sperimentali ed equipaggiamenti per un gameplay stealth.

Le fonti anonime di IGN.com riferiscono inoltre che i piani più recenti di The Initiative potrebbero prevedere un lancio a episodi per la campagna di Perfect Dark. In attesa di un chiarimento da parte di The Initiative, vi lasciamo a questo approfondimento sulla tecnologia MetaHuman impiegata in Perfect Dark.