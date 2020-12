Perfect Dark: primi artwork e dettagli per lo sparatutto nextgen Microsoft

Dopo aver svelato Perfect Dark ai Game Awards 2020, gli autori di The Initiative illustrano la visione creativa che li guiderà nello sviluppo di questo sparatutto tripla A e discute delle sfide da affrontare per onorare la memoria e l'eredità di questa iconica proprietà intellettuale.

Dalle colonne di Xbox Wire, il boss della software house interna agli Xbox Game Studios, Darrell Gallagher, riprende idealmente il filo del discorso iniziato con il reveal trailer dei TGA 2020 per sottolineare come "con Perfect Dark, il nostro intento è quello di realizzare un thriller su agenti segreti ambientato in un mondo del prossimo futuro. Abbiamo allestito un gruppo di lavoro che coinvolge alcune tra le menti creative più talentuose del settore, con la passione comune per la narrazione, la costruzione di un mondo di gioco vivo e la creazione di esperienze ludice memorabili".

Sempre da Gallagher arriva inoltre la conferma che il nuovo Perfect Dark non sarà un remake ma "un'opera che reimmaginerà una delle IP più amate della storia dei videogiochi". Ad accompagnare le parole del massimo rappresentante di The Initiative troviamo sia un video diario con la partecipazione degli altri membri della sussidiaria di Microsoft che degli artwork che suggeriscono la strada ludica e artistica tracciata da questo progetto ad alto budget.

In conseguenza della natura nextgen del titolo, è perciò logico supporre che Perfect Dark uscirà solo su PC Windows 10 e Xbox Series X/S. Cosa ne pensate dell'ultima esclusiva Xbox? Fatecelo sapere con un commento.