Perfect Dark: reboot in sviluppo, Rare lavora ad una nuova IP per Xbox Scarlett?

Dopo aver svelato gli annunci di Microsoft per l'E3 2019 il leaker Braldyr ha confermato che un reboot di Perfect Dark è in fase di sviluppo, tuttavia questo non sarà sviluppato da Rare bensì da un team esterno con la supervisione della compagnia inglese.

Il reboot sarà apparentemente in terza persona, il gioco è in fase di sviluppo presso DLaLa Studios con la supervisione di Rare, situazione simile a quella verificatasi per Battletoads. La fonte si dice certo al 100% della sua dichiarazione e conferma l'esistenza del progetto, tuttavia il reboot di Perfect Dark non apparirà all'E3 2019 ma verrà mostrato solamente il prossimo anno per poi uscire su Xbox Scarlett nel 2021, al momento però niente di quanto riportato è stato confermato.

Rare dovrebbe apparire all'E3 solamente per mostrare nuovi contenuti di Sea of Thieves, la compagnia inglese sarebbe al lavoro su una nuova IP destinata a Xbox Scarlett, non ancora pronta per essere mostrata. Smentita invece l'esistenza di nuovi giochi di Banjo-Kazooie e Conker, rumoreggiati nei giorni scorsi.