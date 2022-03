Perfect Dark ha subito un soft reboot, non lo vedremo prima di qualche anno?

Cosa sta succedendo a Perfect Dark? Un report di VGC ha sottolineato alcuni problemi all'interno dello studio The Initiative, problematiche che stanno facendo ritardare lo sviluppo del gioco. C'è però anche un retroscena legato al reboot del gioco.

Lo scorso autunno a sorpresa, Microsoft ha annunciato che Crystal Dynamics sta collaborando allo sviluppo di Perfect Dark, una scelta apparentemente piuttosto strana. Perché "scomodare" un team esterno di un publisher terze parti e non affidare questo compito ad uno studio interno di Xbox? Alcuni dei manager di The Initiative hanno lavorato proprio in Crystal Dynamics prima di unirsi allo studio, ricoprendo anche ruolo importanti com director e producer. Lo studio di Square Enix avrebbe avuto quindi una corsia preferenziale ma c'è da dire che l'entrata in scena di questo team sembra aver creato non pochi problemi.

VGC parla di un Perfect Dark che avrebbe subito un soft reboot proprio alla fine dello scorso anno, con gli sviluppatori di Tomb Raider e Marvel's Avengers che avrebbero preso le redini del progetto cambiando in parte quanto già fatto fino ad oggi. Questo avrebbe portato ovviamente a tempi di sviluppo dilatati e secondo le fonti di VGC "Perfect Dark è ancora lontano, uscirà solo tra qualche anno."

Al momento non ci sono certezze in merito, sappiamo però che oltre 34 dipendenti tra cui produttori, manager, direttori e game designer hanno abbandonato The Initiative negli ultimi 12 mesi, un turnover piuttosto elevato che potrebbe indicare un clima non proprio sereno all'interno dello studio.