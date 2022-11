Perfect Dark, lo sviluppo dell'esclusiva Xbox procede molto bene: parla Crystal Dynamics

Matt Booty aveva già fornito un piccolo aggiornamento sullo stato dei lavori di Perfect Dark, ma anche Crystal Dynamics è tornata di recente a discutere dello sviluppo dell'ambizioso progetto in arrivo sulle piattaforme Xbox.

La software house ora facente parte di Embracer Group sta collaborando attivamente con Microsoft e The Initiative alla rinascita dell'IP di Perfect Dark, e sembra che le cose stiano andando nel migliore dei modi stando alle parole di Phil Rogers, CEO di Eidos e Crystal Dynamics.

"Stiamo lavorando all'iconico gioco Perfect Dark e il progetto sta andando molto bene. Ciò che è stato così promettente internamente è vedere come il nostro team ha colto questa opportunità, un nuovo modo di lavorare. Se pensiamo a come si lavorerà in futuro, la collaborazione tra studi, fusi orari, aree geografiche, aziende diverse: tutto questo diventerà più comune, quindi è fantastico vedere il team di The Initiative e il nostro team negli studi di Crystal Dinamics lavorare così bene insieme". I suoi commenti fanno eco a quelli del capo di Xbox Game Studios Matt Booty, che a settembre aveva dichiarato che i giorni in cui i singoli studi lavoravano su giochi su larga scala sono "passati da tempo".

Questo dovrebbe inoltre spegnere definitivamente le voci secondo le quali Crystal Dynamics e The Initiative avrebbero avuto degli screzi durante la collaborazione su Perfect Dark. Il titolo, atteso su PC Windows e Xbox, rimane privo di una data di lancio e non sappiamo quando i due team saranno pronti a mostrare qualcosa di più concreto sul progetto.