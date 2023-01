Perfect Dark, lo sviluppo ha subito degli intoppi? Dovrebbe uscire dopo Tomb Raider Next

La notizia dell'interruzione del supporto di Marvel's Avengers ha riportato i ragazzi di Crystal Dynamics sotto la luce dei riflettori, che invero stanno reclamando piuttosto spesso ultimamente. È stato un anno molto movimentato per lo studio americano, che ha per le mani diversi progetti molto interessanti.

Nel corso del 2023, Crystal Dynamics abbandonerà definitivamente lo sviluppo di Marvel's Avengers. Il 31 marzo pubblicherà l'ultimo aggiornamento, mentre il 30 settembre cesserà definitivamente il supporto. Ciò significa che potrà dedicarsi anima e corpo agli altri suoi progetti: tra quelli noti, figurano il reboot di Perfect Dark in esclusiva Xbox (in collaborazione con The Initiative) e il nuovo Tomb Raider.

Entrambi i giochi sono ancora per larga parte avvolti nel mistero, tuttavia grazie ad un insider possiamo farci un'idea sullo stato dei lavori. Stando a quanto dichiarato da Miller Ross, personalità ben informata sui fatti che accadono nei corridoi di Crystal Dynamics (ha anticipato l'annuncio della fine del supporto di Marvel's Avengers, tra le altre cose), "lo sviluppo di Perfect Dark avrebbe incontrato uno o due ostacoli". Il gioco, ricordiamo, è stato annunciato alla fine del 2020 come un progetto first-party Xbox sviluppato da The Initiative, studio fondato nel 2018 alla sua opera prima. Nel settembre del 2021, tuttavia, Microsoft ha chiesto aiuto a Crystal Dynamics, che da allora sta co-sviluppando il reboot. Nonostante le ripetute rassicurazioni, è possibile che qualcosa non stia andando per il verso il giusto, e l'assenza prolungata dalla scene non farebbe altro che avvalorare l'indiscrezione di Miller.

Secondo l'insider, lo sviluppo di Tomb Raider Next starebbe invece andando a gonfie vele. Nonostante sia stata presentata dopo, la nuova avventura di Lara Croft in Unreal Engine 5 prodotta da Amazon Games, potrebbe, a detta dell'insider, potrebbe vedere la luce un anno prima di Perfect Dark. Per le fonti di Miller, lo sviluppo di Tomb Raider Next starebbe procedendo da molto prima di quel che sappiamo, anche se probabilmente è stato riavviato quando c'è stato il passaggio di motore grafico da Foundation ad Unreal Engine 5. Alla luce di ciò, l'insider si aspetta il reveal di Tomb Raider Next nel corso del 2023.