'Perfect Dark? Lo sviluppo procede molto bene', per Jez Corden

Jez Corden, noto insider e giornalista di Windows Central, è tornato a parlare delle ultime novità riguardo al prossimo capitolo di Perfect Dark, titolo attualmente in sviluppo presso The Initiative e Crystal Dynamics.

Le parole di Corden, rilasciate in occasione di un recente episodio del podcast The Xbox Two, sono state molto positive. L'insider, che ha mostrato molta convinzione nelle sue asserzioni, ha rivelato che lo sviluppo del gioco procede ottimamente, a dispetto del fatto che non siano ancora circolati in giro spezzoni di gameplay o voci particolarmente incoraggianti.

Se ben ricordate, infatti, era stato lo stesso Corden, nelle prime settimane di marzo, a elencare i diversi problemi legati allo sviluppo di Perfect Dark. All'epoca, l'ingresso nel team di sviluppo di Crystal Dynamics causò diversi attriti fra le parti, dovuti a una diversa visione del progetto e a una cattiva gestione interna delle priorità. Molti sviluppatori lasciarono addirittura lo studio a causa della tossicità della situazione. Per fortuna molto è cambiato da allora.

Solo nel mese di maggio, Microsoft ha investito in maniera importante nello sviluppo del gioco e nella creazione di un ambiente migliore. In quel periodo, non a caso, il team di Perfect Dark si è espanso con tanti nuovi talenti, al fine di poter velocizzare lo sviluppo e rispettare le tempistiche prefissate.