Perfect Dark per Xbox Series X: annunciato il gioco di The Initiative!

Il palcoscenico dei The Game Awards 2020 ha confermato i rumor che si susseguivano da mesi e che sono stati rilanciati negli ultimi giorni: il team formato da veterani dell'industria di The Initiative ha presentato il nuovo Perfect Dark, remake in salsa next-gen dello storico titolo per Nintendo 64.

Lo studio messo in piedi dagli Xbox Game Studios e composto da alcuni tra i migliori veterani dell'industria provenienti da Naughty Dog, Rockstar Games, Crystal Dynamics, Santa Monica e tanti altri ha presentato al mondo il suo primo progetto. Dopo mesi di attesa The Initiative ha confermato di essere al lavoro su Perfect Dark, versione completamente inedita e sviluppata per trarre vantaggio dalla moderne tecnologie del celebre sparatutto targato Rare e uscito nel lontano 2000 su Nintendo 64.

L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che chiama in causa gli stessi sviluppatori nell'intento di spiegare la filosofia alla base di questo nuovo gioco, mostrando alcune sequenze in computer grafica e immagini che ne raccontano l'idea di fondo.

Prima di lasciarvi al filmato vi ricordiamo che Perfect Dark è ancora in fase embrionale e al momento non è stata annunciata una finestra di lancio precisa.