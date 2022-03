Perfect Dark: The Initiative perde pezzi, cosa sta succedendo?

Vi abbiamo parlato di alcuni abbandoni all'interno di The Initiative avvenuti nei giorni scorsi e VGC ha voluto fare chiarezza per capire cosa sta succedendo al team di Perfect Dark, con decine di licenziamenti in poco meno di dodici mesi.

In particolare nell'ultimo anno sarebbero ben 34 i dipendenti che hanno lasciato The Initiative e attualmente il core team dello studio conta circa 50 persone. VGC ha indagato scoprendo come lo studio non abbia alcuna intenzione di cercare nuovi rimpiazzi, probabilmente perché lo sviluppo sarebbe portato avanti in larga parte da Crystal Dynamics, studio che sta collaborando allo sviluppo di Perfect Dark.

Darrell Gallagher, responsabile del team, ha parlato ai microfoni di VGC confermando come una rotazione di talenti sia abbastanza comune, specialmente in un periodo complicato come gli ultimi due anni e con ancora del lavoro da portare a termine. Non c'è nessun rancore verso gli ex colleghi, sottolinea Gallagher, che al tempo stesso non vede l'ora di rivelare nuovi dettagli sul gioco.

VGC però rincara la dose e parla di un clima interno piuttosto rigido, con una dirigenza scarsamente ricettiva verso le richieste dei dipendenti e in generale la testata riportata come The Initiative sia un team poco propenso a lasciare libertà creativa ai propri dipendenti, gran parte dello sviluppo di Perfect Dark inoltre è stata appartato a studi esterni e questo ha rallentato i tempi di lavorazione.

Infine, sembra che l'arrivo di Crystal Dynamics abbia in realtà portato ad un reboot del progetto dopo la tiepida accoglienza ricevuta con il primo trailer, ma questa è solamente una voce non confermata. Perfect Dark è ancora privo di una data di uscita ma le possibilità di vederlo nel 2022 sembrano piuttosto ridotte, più probabile un lancio previsto nel corso del 2023.