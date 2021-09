Perfect Dark per Xbox Series X: Crystal Dynamics sta collaborando allo sviluppo

A sorpresa, The Initiative ha annunciato di aver stretto una collaborazione con Crystal Dynamics, il team di proprietà di Square Enix sta aiutando lo studio Microsoft con Perfect Dark, titolo annunciato lo scorso anno durante i The Game Awards.

Il comunicato è in realtà piuttosto stringato e parla di una collaborazione nata con l'obiettivo di portare "questo spy thriller in prima persona verso una nuova generazione", le due parti si sono dette molte contente della partnership siglata, anche se purtroppo al momento non ci sono altri dettagli in merito.

Negli ultimi anni Crystal Dynamics ha lavorato principalmente sulla serie Tomb Raider sviluppando tra gli altri Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Lara Croft Relic Run e Lara Croft Temple of Osiris, non possiamo ovviamente non citare Marvel's Avengers inoltre lo studio ha offerto supporto ad altri team Square Enix nello sviluppo di varie produzioni in Europa e Stati Uniti.

E' difficile capire come sia nata questa collaborazione, negli anni Microsoft ha espanso il team The Initiative con centinaia di professionisti provenienti da studi prestigiosi e con un solido curriculum alle spalle, suona quindi strana la scelta di avvalersi del supporto di un secondo team esterno, non è escluso che questa decisione sia stata presa con l'obiettivo di accelerare i lavori così da evitare ritardi in fase di produzione.