Peridot: il nuovo gioco gratis di Niantic in stile Pokemon GO arriva su iOS e Android

Le fucine digitali di Niantic si apprestano a sfornare Peridot, il nuovo gioco AR in stile Pokemon GO con tantissimi animali da adottare e accudire su sistemi mobile iOS e Android.

"Peridot soddisfa la tua fantasia di legare con una creatura magica e lodevole che può volare, vuole sempre essere al tuo fianco e potrebbe avere una passione segreta per i panini al tacchino", è il simpatico messaggio con cui Niantic accoglie tutti gli appassionati di videogiochi in stile Pokemon GO che desiderano immergersi in questa nuova esperienza virtuale servendosi del proprio tablet o smartphone iOS e Android.

Il team Niantic spiega inoltre che "col potere della realtà aumentata, questo gioco di simulazione di animali domestici permette a esseri stravaganti conosciuti come Peridot (Dot in breve) di apparire nel mondo reale insieme a te. E con Peridot giocare in compagnia è ancora meglio. Incontra i tuoi amici e le tue amiche dal vivo per far nascere nuovi Dot che erediteranno i tratti dei loro genitori, poi scatta una foto e condividila con loro".

L'apertura ufficiale dei server di Peridot è prevista nella giornata di domani, martedì 9 maggio, con dowload gratuito su App Store (iOS) e Google Play (Android): chi ha effettuato il preload dell'app e tutti coloro che giocheranno a Peridot nelle prime due settimane di lancio potranno sbloccare gratuitamente un Cappellino da Festa da far indossare al proprio animaletto digitale preferito.

A detta di Niantic, ogni Peridot accudito dai giocatori sarà unico al 100% e si presenterà agli utenti come una creatura reale, un essere virtuale che potrà mangiare, dormire, esplorare l'ambiente, annoiarsi e sviluppare personalità sempre più complesse, riflettendo così l'amore e la cura riposti da chi vorrà adottarli e prendersene cura.