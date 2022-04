Peridot sulle orme di Pokemon GO: Niantic svela il nuovo gioco AR con animali da accudire

Gli sviluppatori di Niantic Labs presentano ufficialmente Peridot, la nuva esperienza simil-Pokemon GO da vivere rigorosamente in Realtà Virtuale, e gratis, su sistemi mobile.

L'ultimo progetto AR di Niantic vede gli appassionati del genere partecipare a una serie di attività nel mondo reale per prendersi cura di un animale, accudirlo e guardarlo crescere per creare un legame indissolubile.

Il nuovo viaggio in Realtà Aumentata che dovranno compiere i giocatori di Peridot graviterà quindi attorno alle sfide da completare per "entrare in risonanza emotiva" con queste creature ancestrali che, risvegliatesi dopo migliaia di anni, necessiteranno delle cure degli esseri umani per evitare l'estinzione.

Ciascuno Peridot (o Dot) andrà accudito dal momento della nascita all'età adulta. Ciascun padrone di Dot sarà ricompensato dall'amore restituito dal proprio animale domestico e, ovviamente, dall'esperienza acquisita partecipando a tutta una serie di missioni di esplorazione: in quest'ottica rientrano le sfide da svolgersi in collaborazione con gli altri giocatori per diversificare le specie di Peridot.

Il lancio di Peridot dovrebbe avvenire nel corso del 2022 su sistemi mobile iOS e Android. Date un'occhiata al video di presentazione e fateci sapere che cosa ne pensate dell'ultima proprietà intellettuale di Niantic.