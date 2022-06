In che periodo è ambientato Dark Souls?

Il primo Dark Souls si apre con una cutscene che contrappone fin da subito concetti come luce e tenebra, caldo e freddo, vita e morte: antipodi che nelle opere firmate da Hidetaka Miyazaki tendono a rimpiazzarsi in un ciclo eterno frazionato da ere precise. A tal proposito, in che periodo hanno luogo gli eventi vissuti durante il gioco?

Vestendo i panni del Non-Morto Prescelto, i giocatori di Dark Souls prendono parte agli strascichi finali della cosiddetta Era del Fuoco, l’epoca che ebbe inizio con l’estinzione dei Draghi Eterni avvenuta per mano dei Lord, fra i quali spiccava Gwyn. Furono proprio le azioni di quest’ultimo, ripetute nel tentativo di prolungare quel periodo, a scatenare una corruzione senza precedenti che portò al collasso del mondo materiale. Tali conseguenze appaiono chiare una volta giocato Dark Souls III, in cui lo spazio e il tempo risultano ormai distorti e convergenti nel regno di Lothric, l’ambientazione che fa da sfondo all’ultimo capitolo della serie.

