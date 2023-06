In quale periodo è ambientato Star Wars Outlaws?

Ubisoft ha alzato il sipario su Star Wars Outlaws, Action/Adventure open world sviluppato da Massive Entertainment ed in arrivo nel corso del 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La compagnia francese ha confermato anche in quale periodo di Star Wars è ambientata la nuova avventura.

Le vicende di Star Wars Outlaws si svolgono nel pieno della trilogia cinematografica originale, precisamente a cavallo tra gli eventi di Episodio V: L'Impero Colpisce Ancora ed Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi. Si tratta quindi di un'epoca in cui lo scontro tra l'Impero Galattico e la Ribellione è prossimo al suo climax, in un momento di tensione attraverso tutta la galassia con le truppe imperiali che setacciano ogni settore ed ogni pianeta alla ricerca dei ribelli.

Nonostante la collocazione temporale, però, la storia di Outlaws sarà sostanzialmente originale e non andrà a mischiarsi con quanto raccontato nei film: l'avventura ha per protagonista la fuorilegge Kay Vess ed il suo alleato robotico Nix, che si preparano a compiere una delle più grandi rapine che siano mai avvenute nell'Orlo Esterno della galassia. Ulteriori dettagli sulla narrativa arriveranno in futuro, con l'avvicinarsi dell'uscita del gioco prevista per il prossimo anno.

Scopriamo intanto quali sono tutte le armi viste nel trailer di Star Wars Outlaws, in quella che ha tutta l'aria di essere l'elenco parziale di una lista molto più ricca. Non perdetevi infine la nostra anteprima di Star Wars Outlaws per scoprire ogni dettaglio finora noto sul gioco.