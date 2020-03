Perona 5 Royal, video recensione: il ritorno in grande stile dei Phantom Thieves su PS4!

Mentre ci inoltriamo nella seconda metà del mese, anche Atlus si prepara ad offrire un importante contributo nell'arricchire il calendario videoludico di marzo 2020, con l'ormai prossimo ritorno dell'acclamato Persona 5.

Tra poco meno di due settimane, per la precisione in data martedì 31, i Phantom Thieves saranno infatti pronti a rubare ancora una volta il cuore di molti videogiocatori. Il gruppo di eroi contemporanei, impegnato ad affrontare corruzione e violenza in una versione alternativa della capitale nipponica, ritorna sulla scena con Persona 5 Royal, versione ampliata ed arricchita dell'originale Persona 5. Rispetto a quest'ultimo, la nuova fatica Atlus offre un ampio range di contenuti aggiuntivi, tra i quali figurano ambientazioni e personaggi inediti, incluso un nuovo membro dei Phatom Thieves.



Con ampio anticipo rispetto alla data di lancio, il nostro Antonello "Kirito" Bello ha avuto modo di immergersi nella Tokyo dipinta nel carismatico JRPG per offrirvi le sue impressioni sulla produzione esclusiva per PlayStation 4. Sulle pagine di Everyeye trovate dunque una ricca recensione di Persona 5 Royal, alla quale la Redazione ha affiancato una dinamica video recensione. Come da tradizione, la trovate direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye.it: buona visione!



In chiusura, ci preme rammentarvi una delle principali novità introdotte nel gioco: a differenza dell'originale Persona 5, infatti, Persona 5 Royal sarà sottotitolato in italiano.