Person of Cultural Merit 2019: Shigeru Miyamoto tra i vincitori del premio in Giappone

Il governo giapponese ha annunciato le varie personalità che saranno insignite dell'Ordine della Cultura, e che vinceranno il Person of Cultural Merit. Quest'ultimo è un importante riconoscimento che viene conferito annualmente in Giappone alle persone che hanno contribuito allo sviluppo culturale del Paese.

Tra i 21 selezionati figura anche il nome di Shigeru Miyamoto, il papà di Super Mario e figura importantissima per l'industria videoludica, e citato per il suo particolare contributo in ambito videoludico e culturale alla società.

Miyamoto, 66 anni, ha commentato: "Voglio continuare a fare giochi, e per fare in modo che non mi venga detto "Ma non dovresti andare in pensione?", dico che non mi fermerò finché non avrò regalato un sorriso a tutti i giocatori del mondo".

Oltre a Miyamoto, tra i premiati c'è anche la fumettista Moto Hagio, considerata una delle mangaka più influenti del Giappone. Shigeru Miyamoto e Moto Hagio riceveranno il premio in un hotel di Tokyo il prossimo 5 Novembre.

