Persona 1-5: qual è il più bello di tutti? La classifica della serie Atlus

La saga di Persona annovera alcuni dei giochi di ruolo più amati dei nostri tempi. Ambientati nel Giappone moderno, narrano le vicende di studenti in grado di richiamare i poteri delle proprie Personae, vere e proprie maschere adoperate per combattere demoni e ombre. Ma qual è il preferito dal pubblico?

I giochi di Persona presentano anche elementi di simulazione sociale, con un peculiare sistema di combattimento a turni e uno stile artistico che col tempo è diventato emblematico. In quest’articolo vi proponiamo la classifica di gradimento dei Persona, così come emerge dai punteggi di Metacritic, escludendo le varie riedizioni e i numerosi spin-off della serie.

5 - Persona 2 Innocent Sin 75/100

Persona 2: Innocent Sin è il secondo episodio della saga ed è ambientato nella città di Sumaru, nella quale si verificano strani fenomeni generati da quella che sembra essere una distorsione della realtà. Il protagonista è Tatsuya Suou, uno studente della Seven Sisters High School, che si ritrova coinvolto in una serie di eventi legati a un antico culto e a un misterioso nemico. Le principali asperità di questo titolo, comunque apprezzato per storia e personaggi di tutto rispetto, risiedono soprattutto nell’elevata quantità di scontri casuali, che - uniti a frequenti schermate di caricamento - possono mettere a dura prova la pazienza dei giocatori.

4 - Revelations Persona 78/100

Il primo episodio della serie narra le avventure di un gruppo di studenti della St. Hermelin High School, una scuola superiore situata nella città di Mikage-cho, la cui sopravvivenza è minacciata da una misteriosa ondata di demoni. L’obiettivo dei protagonisti è quello di scacciare le ombre e scoprire la verità. Il gioco ha raggiunto la popolarità per la sua storia originale e per il modo in cui tratta tematiche delicate e filosofiche, ma anche per il suo interessante cast di personaggi e la sua colonna sonora ricca di atmosfera.

Più criticata, invece, fu la localizzazione inglese del gioco. Anche il gameplay fu ritenuto da molti piuttosto tedioso e ripetitivo, talvolta frustrante, mentre dal punto di vista tecnico la qualità della grafica non brilla particolarmente, risultando spesso confusionaria e non sempre appagante per gli occhi.

3 - Persona 3 86/100

Il terzo episodio della saga, che peraltro si poggia sul terzo gradino del podio, racconta le avventure di un gruppo di studenti di Tatsumi Port Island, che si fanno chiamare “S.E.E.S.”, il cui obiettivo è respingere le Ombre comparse durante un periodo speciale chiamato "l’Ora Buia". Il gioco brilla per la sua storia matura, per il suo gameplay caratteristico e sfidante, nonché per la sua direzione artistica ricca di stile. Ha subito, inoltre, un ulteriore rimaneggiamento grafico e tecnico che si è concretizzato in Persona 3 Reaload, remake della terza incarnazione della serie.

2 - Persona 4 93/100

Il quarto capitolo della serie narra le vicende di un gruppo di studenti che vive nella piccola città di Inaba, all’interno della quale si verificano una serie di misteriosi omicidi collegati a un mondo chiamato Canale di Mezzanotte. Al secondo posto con 93 punti, così come la sua versione Golden, il gioco cattura per il suo stile narrativo accattivante e la sua storia coinvolgente, coadiuvata da un gameplay fluido e divertente e uno stile artistico decisamente colorato. Uno dei più grandi nei, invece, sta nella generazione casuale dei dungeon, che tende a risultare in un’esplorazione talvolta ripetitiva e blanda.

1 - Persona 5 93/100

A detenere la coppa di Persona preferito dal pubblico è il quinto episodio, la cui versione Royal (localizzata in italiano) tocca addirittura i 95 punti. Persona 5 è stato un successo per Atlus e racconta le avventure di un gruppo di studenti che si trasformano nei Ladri Fantasma per combattere la corruzione della città e liberarsi dalle pressioni sociali. Al pari dei suoi simili, la narrazione resta solida e la storia che il gioco racconta è indubbiamente una delle più memorabili e ricche di colpi di scena. Il gamepaly e il sistema di combattimento sono variegati e soddisfacenti, lasciando ampio margine di movimento – talvolta forse troppo – al giocatore.

Ci sono moltissimi legami da sviluppare, storie da scoprire, attività sociali in cui perdersi. Persona 5 è un gioco la cui sola campagna dura più di 100 ore e, se affrontato con una certa devozione, è capace di assorbire i giocatori per una quantità di tempo ben più massiccia.