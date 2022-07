Persona 2 e 3 sono i remake più desiderati dai fan: la Top 10 del sondaggio Atlus

Lo scorso maggio Atulus ha indetto un sondaggio rivolto ai giocatori dove, tra le altre cose, ha chiesto loro quali remake delle vecchie glorie passate della compagnia vorrebbero vedere prima o poi realizzati. La software house nipponica ha pubblicato i risultati di tale sondaggio, che vede due vincitori a pari merito.

Senza grosse sorprese, sono stati Persona 2 e Persona 3 i più votati dai giocatori giapponesi, in cima ad una classifica che vede comunque il sostanziale dominio della serie Persona oltre alla presenza di altri classici legati a Shin Megami Tensei e Devil Summoner. Va specificato che il sondaggio non significa l'automatico sviluppo dei suddetti remake, tuttavia Atlus farà comunque tesoro dei verdetti emersi e chissà se in futuro non possano arrivare gradite sorprese. Nel frattempo, ecco la Top 10 dei rifacimenti più desiderati dagli appassionati e relative percentuali di voto:

Persona 3 (78,9%) Persona 2 (78,9%) Revelations: Persona (76,3%) Persona 4 (74,8%) Devil Summoner: Raidou Kuzonoha series (72,1%) Devil Summoner: Soul Hackers (69,5%) Shin Megami Tensei IV Apocalypse (66,7%) Shin Megami Tensei IV (65,3%) Digital Devil Saga: Avatar Tuner series (62,4%) Etrian Odyssey series (58%)

In attesa di scoprire se in futuro questi remake diverranno realtà, ricordiamo che diversi giochi di Persona stanno per arrivare su Xbox e Game Pass: a partire dal prossimo 21 ottobre Persona 5 Royale, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable potranno essere giocati anche sulle piattaforme di casa Microsoft.