Persona 25th Times Vol. 1: tanti annunci per l'anniversario ma nessun nuovo gioco

Atlus ha trasmesso il primo episodio di Persona 25th Times, una serie di video con annunci e reveal per festeggiare il venticinquesimo anniversario di Persona che cade proprio nel 2021. Vediamo quali sono le novità in arrivo.

La prima notizia riguarda la trasmissione in streaming in Giappone di tutti gli anime e dei film di Persona tra cui Persona Trinity Soul, Persona 4, Persona 4 Golden, Persona 5 e Persona 3. E' stato poi annunciato anche uno speciale concerto denominato The Persona 25th Anniversary Special Orchestral Concert in programma il 21 novembre al Tokyo Opera City Hall, con tutte le canzoni della serie riarrangiate e suonate dal vivo dall'orchestra. Infine al Tokyo Game Show 2021 si terrà uno speciale mini concerto di Persona 5 in onda durante lo showcase #LOVE_SEGA Special Live del 3 ottobre.

Oggi si festeggiano i 25 anni di Persona, il primo episodio della saga (intitolato Revelations Persona) è stato lanciato il 20 settembre del 1996 in Giappone. Atlus ha inoltre annunciato che Persona 25th Times Vol. 2 è atteso per il mese di dicembre, chissà che in questa occasione non ci sia spazio per annunciare nuovi giochi di Persona, al momento gli annunci si sono concentrati sugli anime e sugli eventi musicali che si terranno nelle prossime settimane in Giappone.