Persona 3: un cosplay di Elizabeth ci avvicina all'uscita del remake

Il prossimo Media Briefing organizzato da Atlus a settembre 2023 potrebbe portare a novità su Persona 6. Al momento, tuttavia, l'attenzione del fandom è tutta rivolta su un capitolo che viene dal passato del franchise. A inizio anno nuovo si tornerà nell'universo narrativo di Persona 3.

Persona 3 Reload uscirà nel febbraio 2023, non solo su Xbox come in molti credevano. Il JRPG sviluppato da Atlus sbarcherà infatti anche su console PlayStation e PC. Messo in mostra alla recente Gamescom di Colonia, Persona 3 Reload è un titolo all'altezza del gioco originale, che tratta temi particolarmente complessi e che riuscirà a sorprendere gli appassionati grazie al lavoro di Studio-P.

A breve potremo tornare nel Tartarus, ma ad anticipare questa uscita ci pensa la cosplayer orientale Yuyuntee. Nello scatto condiviso dall'artista sul social media X (ex Twitter) ritroviamo una delle protagoniste del terzo capitolo di Persona, Elizabeth. Assistente di Igor, proprietario della Velvet Room, darà il benvenuto al protagonista quando si risveglierà nel suo subconscio. Elizabeth gestisce il Persona Compendium, che permette al giocatore di tenere traccia dei progressi e delle evocazioni, e fornisce varie missioni secondarie. In questo cosplay di Elizabeth da Persona 3 rivediamo la ragazza dai capelli corti biondo platino. Come sempre, indossa un abito e degli accessori blu che ricordano quelli di una hostess.