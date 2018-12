Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight arrivano in Europa

È finalmente giunto il momento di rispolverare le tue scarpe da ballo! Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight sono ora disponibili per PlayStation 4 (in versione fisica e digitale) e PlayStation Vita (solo in versione digitale) in Europa e America.

Incontra nuovamente i tuoi personaggi preferiti di Persona 3 e Persona 5 in questi rhythm game coinvolgenti, belli e sbalorditivi. Il bonus pre-order della Day One Edition di Persona 3: Dancing in Moonlight includerà Shinjiro Aragaki! Shinjiro arriverà insieme al tema del boss finale di Persona 3 – Battle Hymn of the Soul.

Il bonus pre-order della Day One Edition di Persona 5 Dancing in Starlight includerà Goro Akechi! Akechi sarà disponibile insieme al tema di Persona 5 Will Power. Il bonus pre-order della Day One Edition della Persona Dancing Endless Night Collection per PS4 includerà entrambi i personaggi, Shinjiro e Akechi! Ulteriori brani e costumi speciali di P3D e P5D, saranno disponibili come contenuti aggiuntivi tramite il Season Pass.