Persona 3 Dancing in Moonlight/Persona 5 Dancing in Starlight arrivano in Europa nel 2019

Atlus ha annunciato che Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight arriveranno in Europa e Nord America su PlayStation 4 e PlayStation Vita nei primi mesi del 2019.

Entrambi i giochi includeranno tutte le canzoni presenti nelle versioni giapponesi, con l'aggiunta del doppiaggio inglese e dei sottotitoli in inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo.

Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight hanno fatto la loro comparsa in Giappone lo scorso mese di maggio riscuotendo un discreto successo, al momento non è chiaro se Atlus pubblicherà i due giochi in formato retail in Occidente o se i titoli saranno disponibili solamente in formato digitale sul PlayStation Store.