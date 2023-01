Persona 3, non solo Remastered? Remake in stile P5 Royal in sviluppo, per un rumor

Mentre trapela in rete la lista dei Trofei di Persona 3 Portable Remastered, l'apprezzato JRPG di Atlus diventa il protagonista di una intrigante indiscrezione.

A diffondere il rumor è l'insider attivo su Resetera come "lolilolailo". Già noto nella community videoludica, quest'ultimo aveva correttamente anticipato il futuro debutto di Persona 5 Royal, Persona 4 Golden Remastered e Persona 3 Portable Remastered nel catalogo Xbox Game Pass. Ora, il misterioso leaker torna alla carica, anticipando il futuro annuncio da parte di Atlus di un vero e proprio remake di Persona 3.

Il progetto, afferma l'insider, dovrebbe contare su di un budget cospicuo, destinato a tramutare il JRPG in un prodotto comparabile a Persona 5 Royal. Il rifacimento dovrebbe dunque coinvolgere sia il comparto tecnico e grafico di Persona 3, sia elementi di Quality of Life, come interfaccia utente, accessibilità e tanto altro.



Al momento, inutile sottolinearlo, si tratta di un semplice rumor, che potrebbe dunque essere fondato o meno. Le dichiarazioni di lolilolailo, rivelatesi corrette in passato, fanno ad ogni modo eco alle recenti promesse di Atlus, che ha anticipato di avere molti annunci in cantiere per il 2023. Che tra questi titoli misteriosi possa trovare spazio anche un ambizioso remake di Persona 3? Sareste interessati al progetto?