Persona 3 Portable e 4 Golden debuttano su console, Game Pass e PC con un trailer

Atlus ha celebrato l'uscita delle riedizioni di Persona 3 Portable e 4 Golden con un coloratissimo trailer di lancio, grazie al quale possiamo rituffarci nelle atmosfere uniche di questi titoli che hanno segnato la storia del franchise così come quella del publisher nipponico.

Queste rimasterizzazioni si presentano al pubblico con un comparto grafico migliorato e i tanto attesi sottotitoli in lingua italiana, proponendo delle esperienze di gioco molto profonde, la cui durata può oscillare tra le 70 e le 130 ore, a seconda del numero di attività extra che porterete a termine. Tra le altre cose, questi titoli sono ricordati con affetto dai fan anche per via dei marcati elementi social sim, basati su una serie di divertenti interazioni tra i personaggi principali che possono sfociare anche nell'ambito romance.

Nella nostra recensione di Persona 3 e 4 Golden abbiamo apprezzato alcune delle novità più interessanti come la funzione quick save e il selettore delle difficoltà, che hanno permesso a queste produzioni già rodate di aprirsi a un ampio pubblico di neofiti della serie Persona.

In chiusura, vi ricordiamo che Persona 3 Portable e Persona 4 Golden sono attualmente disponibili su Xbox Series S|X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Game Pass e PC.