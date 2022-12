Persona 3 Portable e 4 Golden: livelli di difficoltà e salvataggio rapido nelle remastered

A pochi mesi di distanza dall'annuncio della data di uscita delle versioni rimasterizzate di Persona 4 Golden e Persona 3 Portable, il team di Atlus condivide ulteriori dettagli sul ritorno in scena dei due JRPG.

Apprendiamo così che le due Remastered potranno contare su di un comparto tecnico aggiornato, con grafica in alta risoluzione e un sistema di controllo maggiormente fluido. Sul fronte dell'accessibilità, Atlus ha inoltre deciso di abilitare la possibilità di scegliere il livello di difficoltà con il quale affrontare le avventure. Persona 3 Portable e Persona 4 Golden proporranno dunque cinque alternative, selezionabili sin dall'inizio del gioco: Principiante, Facile, Normale, Difficile, Rischioso.



In linea con il nuovo approccio, è stato inoltre scelto di abilitare i Salvataggi Rapidi all'interno dei JRPG. La feature andrà ad affiancare il sistema di check point presente nelle versioni originali di Persona 3 e Persona 4. Infine, per il solo Persona 4 Golden è stata attivata la nuova funzionalità Album. Quest'ultima consentirà di rivedere le scene già vissute dal protagonista e di selezionare risposte differenti da quelle scelte in origine.

In aggiunta, Atlus rende noto che le riedizioni di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden saranno proposte in Giappone al prezzo di 1.980 Yen (corrispondenti a circa 15 euro al cambio attuale). Resta invece da confermare il prezzo di listino dei titoli per il mercato occidentale. In attesa di maggiori dettagli su questo fronte, ricordiamo che entrambi i JRPG realizzeranno il proprio debutto all'interno del catalogo di Xbox Game Pass sin dal Day One. Confermato inoltre l'adattamento italiano per Persona 3 Portable e Persona 4 Golden.