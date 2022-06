Persona 3 Portable e Persona 4 Golden su PC e Xbox, è ufficiale: saranno in italiano!

A margine dell'annuncio dell'arrivo su Persona 3, 4 e 5 Royal su Game Pass, Atlus riguardagna le pagine del sito ufficiale dell'iconica serie JRPG per confermare il pieno supporto alla lingua italiana per le versioni PC e Xbox di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden.

Il publisher e sviluppatore giapponese coglie l'opportunità offertagli dalla vetrina mediatica dell'Xbox & Bethesda Showcase per confermare, appunto, l'approdo nei prossimi mesi delle versioni attualizzate di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden su PC Windows e console della famiglia Xbox, insieme al porting Xbox del capolavoro ruolistico Persona 5 Royal.

La pagina aperta per l'occasione da Atlus sul sito ufficiale di Persona, completamente localizzata in italiano, lascia così suggerire il pieno supporto alla lingua italiana per testi e sottotitoli di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, un'aggiunta che farà certamente felici tutti gli appassionati del genere che desideravano immergersi appieno nelle atmosfere e nella storia di questi due GDR culto.

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte di Atlus, vi ricordiamo che Persona 5 Royal sarà disponibile dal 21 ottobre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, come pure su Xbox e PC Game Pass: la data di lancio delle versioni PC e Xbox di Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, anch'esse destinate ad arrivare su Game Pass, verrà annunciata in un secondo momento dall'editore nipponico.