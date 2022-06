Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal arrivano su Xbox e Game Pass

Dopo mesi di indizi, rumor e speculazioni, il sogno di tanti giocatori è diventato finalmente realtà: Phil Spencer è intervenuto personalmente durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase per annunciare che il franchise di Persona arriverà finalmente su piattaforme Xbox.

Sin da quando ha preso le redini della divisione Xbox, Phil Spencer ha lavorato costantemente per stringere rapporti più forti con gli sviluppatori nipponici ed espandere ulteriormente il catalogo disponibile sulle piattaforme Microsoft.

Oggi è stato ufficiliazzito l'arrivo della serie Atlus su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One e Xbox Game Pass. Si tratta di un cambiamento importante per una serie storicamente legata alle piattaforme PlayStation. I giocatori Xbox potranno finalmente vivere le avventure di Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Persona 5 Royal, esattamente come aveva suggerito il noto leaker The Snitch, resosi protagonista di una impressionante serie di anticipazioni corrette nel corso degli ultimi giorni.

Come evidenziato al termine del trailer che potete gustarvi in apertura, il primo dei giochi ad essere pubblicato su Xbox sarà Persona 5 Royal, disponibile a partire dal 21 ottobre su PC e console Xbox (incluso al day one su Game Pass). A questo punto viene da chiedersi se il franchise di Atlus sia pronto ad espandersi anche su Nintendo Switch.