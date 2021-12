Persona 3 Portable Remastered in arrivo: la promessa del leaker di Persona 4 Arena Ultimax

In occasione della cerimonia dei The Game Awards 2021, il team di Atlus ha dato il via ai festeggiamenti per il 25° anniversario della serie Persona, con l'annuncio del ritorno di Persona 4 Arena Ultimax.

Per celebrare la ricorrenza, il picchiaduro firmato da Arc System Works raggiungerà infatti i lidi di Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC, a distanza di diversi anni dal primo esordio datato 2014. Tale annuncio era stato in verità anticipato da diverse indiscrezioni, diffuse dal noto leaker attivo in rete come "Zippo". A breve distanza dalla conferma ufficiale dell'effettiva esistenza di nuovi porting per Persona 4 Arena Ultimax, l'insider ha offerto un ulteriore input interessante sulle intenzioni di Atlus.

Secondo Zippo, infatti, la software house avrebbe intenzione di proporre anche una versione rimasterizzata di Persona 3 Portable. Quest'ultima, afferma il leaker nel suo blog personale, avrà natura multipiattaforma. Purtroppo, il rumor termina qui, senza specificare eventuali piattaforme di riferimento o finestre di lancio.



Per il momento, da Atlus non sono giunte ulteriori comunicazioni legate agli annunci previsti per il 25° anniversario della serie Persona. Certamente, l'ipotesi non è inverosimile: dopo lo straordinario successo globale riscosso da Persona 5, il team giapponese ha infatti progressivamente offerto nuova visibilità all'IP. Per saperne di più, ad ogni modo, non resta altro da fare che attendere!