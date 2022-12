Persona 3 Portable Remastered: la lista dei trofei PlayStation è trapelata online

Come già annunciato ufficialmente dallo stesso team di Atlus, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable usciranno a gennaio del 2023. La notizia ha suscitato l'interesse della community e degli amanti di uno dei brand di stampo orientale più amato dai videogiocatori. Tuttavia, a poche settimane dal lancio, sono emerse in rete alcune informazioni.

Nel dettaglio, dopo la conferma della presenza di Persona 4 Golden e Persona 3 Portable anche su Game Pass, è trapelata online la lista dei trofei della versione PlayStation del terzo capitolo. Il titolo in uscita il 19 gennaio 2023 sarà caratterizzato dalla presenza di ben trentasei trofei. Qui di seguito vi elenchiamo la lista completa dei trentasei trofei che faranno la felicità dei giocatori interessati alla raccolta degli achievement.

Persona 3 Portable: trentasei trofei da raccogliere e tanto divertimento

Monorail Inspection Complete: il trofeo di bronzo potrà essere acquisito una volta sconfitta la sacerdotessa

A new Persona-User: il trofeo di bronzo richiederà che i giocatori sconfiggano l'imperatore e l'imperatrice

Hotel Investigation Squad: facente parte dei cinque trofei di bronzo, questo obiettivo richiederà che vengano sconfitti lo Ierofante e gli amanti.

Bunker Debunked: il penultimo trofeo di bronzo potrà essere ottenuto sconfiggendo il Carro e la Giustizia

Paulownia Mall Power Control: l'ultimo trofeo di bronzo richiederà la sconfitta dell'eremita

No More Bets (bronzo): bisognerà sconfiggere la Fortuna e la Forza.

Regolato i conti. Per questo trofeo di bronzo si deve sconfigge l'Impiccato.

Vivere è opporsi alla morte: il primo trofeo d'argento della lista richiederà di sconfigge l'Avatar di Nyx.

The Great Seak: questo trofeo d'oro potrà essere ottenuto sconfiggento Nyx.

Fusion expert: bisognerà eseguire cinquanta fusioni Persona.

Persona Memory Bank: evoca un Persona dal Compendio.Questo sarà un trofeo di bronzo

A Cut Above: il secondo trofeo dorato richiederà che vengano Sconfitti Elizabeth o Theodore.

The Reaper Becomes the Reaped: sconfiggere il Mietitore (trofeo d'argento).

That Special Someone (trofeo di bronzo): Instaurare una relazione speciale con qualcuno.

Flawless: il trofeo d'argento in oggetto potrà essere ottenuto ottimizzando tutte le qualità sociali.

The Other Self (Bronzo): bisognerà risvegliarsi come Persona-user.

Thorough Bookkeeper (Oro): completare il Persona Compendium.

True Supporter (Bronzo) ottimizzare un legame sociale.

Social Butterfly (Argento): ottimizzare tutti i collegamenti sociali.

A Pair of Wild Cards: si potrà ottenere questo trofeo d'oro battendo il gioco con ogni protagonista.

One who has proven their power (Oro): si dovrà sconfiggere Margaret.

S.E.E.S. the Day (Bronzo): Salvare una persona scomparsa.

Granter of Your Desires (Bronzo): compra cinque cose da Tanaka's Amazing Commodities.

Moderate Bookkeeper (Argento): Registra oltre il 50% del Compendio.

Bond Maniac: per questo trofeo di bronzo si dovranno ottenere dieci collegamenti sociali.

Advantage Mine (Bronzo): partecipa a una battaglia con il vantaggio del giocatore.

The Nose Doesn't Always Know (Bronzo): sperimentare un incidente di fusione.

Displaying Adaptability (Bronzo): questo trofeo richiede che il giocatore cambi personaggio cinque volte nel corso di una battaglia.

Going Nova (Bronzo): Infliggi più di 999 danni in un attacco.

Skilled commander (Bronzo): esegui cinquanta attacchi a oltranza.

Tactical Fighter (Bronzo): sfrutta le debolezze dei nemici cento volte.

Grasping at Greed (Bronzo): sconfiggere una Mano d'oro.

Fashion Plate (Bronzo): si dovrà combattere una battaglia in costume.

Head of the class (Bronzo): ottenendo il primo posto in un esame in classe, si potrà ottenere il penultimo trofeo della lista.

Special Fusion Expert (Bronzo): usare quattro o più Persone in una fusione speciale.

Non trattandosi di informazioni ufficialmente rilasciate dalla pagina trofei dedicata alla versione PlayStation del gioco, la traduzione in lingua italiana dei nomi verrà inserita in seguito. Seguono dunque aggiornamenti futuri dei nomi di cui sopra.