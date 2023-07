Persona 3 Reload tra Akihiko, Mitsuru e Fuuka: guida ai protagonisti del remake

Tra i personaggi di Persona 3 Reload pronti a tornare in scena nel remake firmato Atlus, spiccano una serie di personalità sfaccettate, che i giocatori impareranno presto a conoscere meglio su PC e console.

Tra i protagonisti del JRPG, troviamo innanzitutto Akihiko Sanada, che per l'occasione sarà doppiato da Alejandro Saab. Studente al terzo anno del liceo Gekkoukan, il giovane è anche uno dei membri fondatori della S.E.E.S. Nell'istituto, Akihiko è estremamente popolare, grazie alla sua naturale predisposizione per lo studio e lo sport, dove primeggia come capitano della squadra di boxe. In seguito a un infortunio causatogli da un'Ombra, il giovane si è dovuto temporaneamente allontanare dal ring, ma il suo carattere testardo lo ha sostenuto in questa difficile fase. La sua Persona, Polluce, ne rispecchia i talenti, con una predisposizione per gli attacchi fisici e le abilità elettriche.

Spazio poi a Mitsuru Kirijo, che in Persona 3 Reload sarà doppiata da Allegra Clark. Coetanea e compagna di scuola di Akihiko, la ragazza è destinata a ereditare il Gruppo Kirjio, potente corporazione internazionale di proprietà della sua famiglia. Oltre a essere la presidentessa del consiglio studentesco, Mitsuru è anche la guida della S.E.E.S. e ne organizza le operazioni. Le sue origini altolocate le donano una notevole sicurezza, ma allo stesso tempo le rendono difficile mettersi nei panni delle altre persone. Capitano della squadra di scherma, la ragazza combatte utilizzando armi bianche, mentre la sua Persona è Pentesilea, specializzata nelle abilità di ghiaccio e di guarigione.



Infine, il JRPG racconterà anche la storia di Fuuka Yamagishi, doppiata per l'occasione da Suzie Yeung. Studentessa al secondo anno del liceo Gekkoukan, è estremamente timida, con una personalità calma e silenziosa. A causa della sua indole, Fuuka è oggetto di bullismo da parte di alcune studentesse problematiche: una circostanza che la porterà a essere intrappolata nell'Ora Buia. Soccorsa dagli altri protagonisti di Persona 3 Reload, Fuuka scatena la sua Persona, Lucia. Si unirà dunque alla S.E.E.S., agendo come supporto dalle retrovie, tramite l'analisi e la raccolta di dati.



Ricordiamo che Persona 3 Reload arriverà su Xbox Game Pass nel 2024, oltre che su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One e PS4.