Persona 3 Reload arriverà su Nintendo Switch? La risposta di Atlus

Dopo aver preso visione del trailer in live action di Persona 3 Reload, Atlus ha discusso della possibilità di realizzare un porting per Nintendo Switch del rifacimento del suo JRPG, che sappiamo essere in arrivo su PC, Steam Deck e console PlayStation e Xbox.

Sebbene la serie di Persona sia stata per gran parte del suo tempo affiancata al marchio PlayStation, Atlus e SEGA hanno di recente ampliato la propria strategia portando Persona 5 Royal su Nintendo Switch (oltre che su Xbox) nel 2022 e Persona 4 Golden lo scorso anno. I giocatori Nintendo hanno anche potuto godersi gli spin-off Persona 5 Strikers nel 2020 e Persona 5 Tactica proprio lo scorso novembre. Molti sono quindi rimasti sorpresi nel sapere che Persona 3 Reload non sarebbe arrivato sulla console ibrida della grande N.

Il director di Persona 3 Reload Takuya Yamaguchi e il producer Ryota Niitsuma hanno affrontato l'argomento in una recente intervista concessa al portale spagnolo Atomix.vg, suggerendo che un porting per Switch - per quanto non privo di possibili ostacoli tecnici da superare - non è un'ipotesi da scartare, suggerendo così agli utenti di mantenere vive le speranze.

"Da quando abbiamo iniziato a concettualizzare tutto ciò che avremmo inserito in Persona 3 Reload, abbiamo deciso che non ci sarebbe stata una versione per Nintendo Switch. Ovviamente l'idea c'è, ma è una questione da discutere con il team e ascoltare cosa ne pensano, e vedremo cosa succederà".

Nell'attesa del lancio in programma il 2 febbraio su PC, Steam Deck, PlayStation e Xbox, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Persona 3 Reload per ulteriori informazioni sul rifacimento di Atlus.