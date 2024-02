Persona 3 Reload avrà un Expansion Pass con 6 DLC? Lo rivela un datamine

Siamo finalmente giunti all'uscita di Persona 3 Reload che è un ottimo Remake per un grande capolavoro. L'ultima produzione legata all'ecosistema narrativo della saga di Persona è approdata sul mercato da sole ventiquattro ore, ma già si parla dell'avvenire del titolo: secondo un recente datamine, Persona 3 Reload avrà un Expansion Pass.

Non si sa quando e se giungeranno in effetti tali contenuti aggiuntivi, ma una recente scoperta sopraggiunta grazie all'analisi di alcuni dati dei file di gioco ha rivelato l'esistenza di sei DLC in arrivo per Persona 3 Reload, i quali garantiranno l'accesso a tanti contenuti interessanti per i fan della serie. Che questo datamine possa aver avallato la recente tesi dei DLC di Persona 3 Reload sul modello di Lost Judgment programmati da SEGA per il prossimo futuro?

Di conferme non ve ne sono ancora, ma il riferimento ai contenuti scovati dai file di gioco potrebbe presto o tardi rivelarsi veritiero. Secondo la fonte dei dati di gioco in questione, i prossimi DLC di Persona 3 Reload andranno a comporre un P3R Expansion Pass. Quest'ultimo conterrà al suo interno i seguenti oggetti e costumi in-game da poter riscattare:

Set di oggetti per l'esplorazione;

Set BGM EX di P4G;

Set BGM EX P5R;

Set costumi stanza di velluto;

Set di costumi per la stanza di lusso;

Episodio Aigis / La Risposta;

Set BGM episodio Aigis.

Non ci resta che attendere conferme in tal senso, vista l'assenza di riferimenti temporali sulla possibile data d'uscita dei suddetti contenuti. Cosa ne pensate della possibilità di ricevere un Expansion Pass di Persona 3 Reaload? Siete interessati a quello che sembrerebbe essere in programma per i fan?