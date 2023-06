Persona 3 Reload in azione: lo Special Trailer ci dà un ulteriore assaggio del remake

Ancora non è chiaro se Persona 3 Reload arriverà anche su Nintendo Switch oppure no, intanto Atlus ci fa nuovamente vedere da vicino il remake di Persona 3, previsto all'inizio del 2024 su PC e console PlayStation e Xbox (Xbox Game Pass incluso).

Lo Special Trailer diffuso dagli autori ci offre alcuni scorci di narrativa, personaggi e gameplay, così da avere un'idea un poco più chiara su come stanno procedendo i lavori sull'atteso rifacimento di Persona 3. Vita scolastica e coinvolgenti combattimenti a fil di spada sono alcuni degli elementi offerti dal nuovo filmato, sebbene per adesso non vengano forniti dettagli più precisi su tutto ciò che Persona 3 Reload offrirà ai fan e se ci saranno ulteriori novità consistenti in ambito gameplay.

Con l'avvicinarsi dell'esordio sul mercato nel corso dei prossimi mesi dovremmo scoprire sempre più dettagli sul progetto targato Atlus, annunciato ufficialmente durante l'Xbox Showcase dello scorso 11 giugno assieme a Persona 5 Tactica, ulteriore spin-off del celebre quinto episodio principale della serie. Ma sebbene le informazioni siano al momento ancora poche e manchi ancora diverso tempo prima dell'esordio sul mercato, il remake si è già attirato alcune critiche: non tutti hanno infatti apprezzato il rinnovato design di Persona 3 Reload, in particolare per quanto riguarda l'interfaccia di gioco, diversa rispetto al titolo origina.e