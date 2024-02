Persona 3 Reload conquista il Giappone, Nintendo Switch supera PS5

Persona 3 Reload ha venduto un milione di copie, affermandosi come il gioco Atlus più velocemente venduto di sempre. Il successo del JRPG, che ripropone in chiave moderna l'originale JRPG pubblicato nel 2006 (giunto solo due anni più tardi in Europa) si impone al primo posto della classifica settimanale in Giappone.

Persona 3 Reload precede un altro JRPG, Granblue Fantasy Relink, realizzato da Cygames in collaborazione con Platinum Games. Considerandone sia le versioni PS5 che PS4, i due ruolistici occupano le prime tre posizioni della classifica settimanale giapponese che va dal 29 gennaio al 4 febbraio.

[PS5] Persona 3 Reload – 76,368 / NEW [PS5] Granblue Fantasy Relink – 48,754 / NEW [PS4] Persona 3 Reload – 40,024 / NEW [NSW] Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – 25,242 / NEW [PS4] Granblue Fantasy Relink – 22,083 / NEW [NSW] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 18,103 / 103,527 [PS4] Like a Dragon: Infinite Wealth – 16,503 / 93,637 [PS5] Like a Dragon: Infinite Wealth – 15,388 / 118,328 [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 14,140 / 1,715,110 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 11,464 / 960,282

Passando alle vendite hardware, è Nintendo Switch a registrare il maggior numero di vendite. La famiglia di console Switch supera in questo modo PlayStation 5, che fino alla settimana precedente occupava la prima posizione in classifica.

Switch OLED – 30,419

Switch Lite – 7,376

Switch – 4,171

PS5 – 27,066

PS5 Digital Edition – 7,418

Xbox Series S – 1,613

Xbox Series X – 1,564

PS4 – 605

New 2DS LL – 12

Per saperne di più sulla nuova produzione Atlus, che tira a lucido uno dei capitoli più apprezzati della sua serie, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Persona 3 Reload.