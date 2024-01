Persona 3 Reload: cosa simboleggia il colore blu, qual è il significato?

Come noto, ogni gioco della serie Persona presenta un colore predominante sugli altri. Pensiamo al rosso di Persona 5 o al giallo di Persona 4 ad esempio: Persona 3 (e quindi, P3 Reload) invece è caratterizzato dal colore blu, ma che cosa significa esattamente?

Se in Persona 5 ad esempio il rosso simboleggia la ribellione contro le convizioni sociali e in Persona 4 il giallo è associato all'allegria e al tempo stesso agli elementi thriller, il blu di Persona 3 Reload ha un significato più profondo.

Questo colore rappresenta tristezza, angoscia e depressione. Come sottolineato nella recensione di Persona 3 Reload: "si tratta di un'opera che non ha paura di affrontare tematiche come la morte, la perdita di una persona cara e la fine del mondo. Il protagonista è un giovane dai capelli (non a caso) blu che ha dovuto fare i conti con la prematura scomparsa dei genitori, evento che lo ha fatto sprofondare in una profonda apatia."

Persona 3 Reload è disponibile da venerdì 2 febbraio 2024 su PC, PlayStation e Xbox, dal day one anche su Game Pass. Non ci sono piani invece per un porting su Nintendo Switch anche se in queste settimane si è parlato di un possibile debutto di P3 Reload su Nintendo Switch 2.