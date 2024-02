Persona 3 Reload: un cosplay di Aigis in uniforme scolastica risveglia le sue emozioni

Dopo una lunga attesa, i fan dei JRPG avranno finalmente pane per i loro denti. La saga di Persona fa il suo ritorno, ma non con un nuovo episodio della serie. Celebriamo il lancio del remake di Persona 3 - una delle iterazioni più amate dal fandom - con una bellissima interpretazione condivisa sui social media dalla cosplayer Millie Pill.

Persona 3 Reload è il remake di un capolavoro, una edizione totalmente rimessa a nuovo di un classico dei JRPG che ha portato in dote diverse novità al gameplay. Con una grafica a livello e in linea con gli standard Atlus, un comparto sonoro che ancora emoziona e con una storia che non fa staccare i giocatori dal pad, si tratta di uno dei più bei episodi della serie.

Persona 3 Reload potrebbe arrivare presto su Nintendo Switch, ma al momento il titolo è disponibile su PlayStation 4 e 5, Xbox Series X e Xbox One, e PC. La collector's edition di Persona 3 Reload rende omaggio al personaggio di Aigis, colei che possiamo ammirare nell'interpretazione fornita dall'artista citata in precedenza.

In questo cosplay di Aigis da Persona 3 Reload vediamo la macchina del S.E.E.S. in uniforme scolastica. La personalità di Aigis è, inizialmente, quella di un robot progettato per eseguire gli ordini. Con lo sviluppo della trama, tuttavia, gradualmente risveglia le sue emozioni.