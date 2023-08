Persona 3 Reload ha una data di uscita, un nuovo trailer e delle edizioni speciali

Il nuovo trailer di Persona 3 Reload mostra il lavoro di Atlus al remake di Persona 3 originariamente rilasciato su PlayStation 2 e svela la data di uscita ufficiale. In più, sono stati condivisi i dettagli delle edizioni speciali.

Persona 3 Reload non è un'esclusiva Xbox: annunciato nel 2023, farà il suo debutto il 2 febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.

Per i collezionisti, Persona 3 Reload arriverà anche in edizione fisica con una versione standard, che comprende il gioco base a 69,99 dollari (proprio quanto era trapelato per errore dal Sondaggio di Sega), e una edizione speciale. Si tratta della Aigis Edition, che comprende gioco base, artbook con 64 pagine di bozze dei personaggi, colonna sonora su due CD, statuetta di Aigis, scatola da collezione e vari contenuti scaricabili con tutti i personaggi aggiuntivi. Non se ne conosce ancora il prezzo.

Per chi invece vuole optare per una soluzione digitale, Persona 3 Reload avrà una versione standard, sempre col gioco base a 69,99 dollari, oppure una Digital Premium Edition, che in cambio di 99,99 dollari garantisce tutti i contenuti della Aigis più tutti i contenuti aggiuntivi acquistabili per il gioco. Non è stata ancora precisata la natura dei contenuti scaricabili, che si ipotizza possa essere prevalentemente cosmetica.