Persona 3 Reload: i doppiatori si raccontano nel nuovo video di Atlus

Tra i tanti protagonisti del PC Gaming Show Most Wanted troviamo anche Atlus: la software house giapponese coglie l'opportunità offertagli dall'evento per pubblicare un nuovo video approfondimento sugli attori che prestano la propria voce ai personaggi di Persona 3 Reload.

Il secondo dei video approfondimenti con retroscena su Persona 3 Reload entra nel merito del lavoro svolto da Atlus per ricreare le atmosfere del capolavoro ruolistico originario partendo proprio dal coinvolgimento dei doppiatori veterani di Persona.

Justine Lee (Ken Amada in Persona 3 Reload)

Cindy Robinson (Ken Amada nel franchise di Persona)

Suzie Yeung (Fuuka Yamagishi in Persona 3 Reload)

Dawn M. Bennett (Aigis in Persona 3 Reload)

Karen Strassman (Aigis nel franchise di Persona)

Nel filmato, i membri del cast di P3 Reload discutono dei personaggi e della loro esperienza vissuta nel doppiare i protagonisti della serie, con tante riflessioni sull'importanza del loro ruolo e sulla passione condivisa con i fan.

Il lancio di Persona 3 Reload è previsto per l'ormai non troppo lontano 2 febbraio 2024 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo dei titoli fruibili 'gratuitamente' dagli iscritti a PC e Xbox Game Pass. Qualora ve lo foste perso, vi consigliamo di restare su questi lidi per leggere il nostro speciale su Persona 3 Reload e la promessa di un remake all'altezza dell'originale.