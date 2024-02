Persona 3 Reload esce oggi: cosa cambia tra il remake e il gioco originale PS2?

Persona 3 Reload presenta un rispetto del materiale originale che rasenta il manicale. La maggior parte dei social link, dialoghi, eventi e combattimenti si svolgeranno esattamente come nel gioco originale uscito nel 2006 su PS2. Ma ci sono anche tante novità interessanti!

Grafica aggiornata

Essendo Persona 3 uscito nel 2006, un refresh grafico era assolutamente d'obbligo per questo remake e il lavoro di Atlus non ha deluso le aspettative. P3 Reload è un gioco molto rispettoso del materiale di partenza. Il comparto grafico e la direzione artistica sono di assoluta eccellenza: menu a comparsa curatissimi e spettacolari transizioni di battaglia sono la ciliegina di un motore fluido e veloce.

Nuove canzoni

La colonna sonora di Persona 3 Reload può contare sulla presenza di alcuni brani iconici come When the moon's reaching out stars e Mass Destruction ma ci sono anche nuove tracce realizzate appositamente per le imboscate e l'esplorazione notturna, chiamate rispettivamente Its going down now e Color your night. Due canzoni di sicuro impatto, con contaminazioni Jazz che ricordano le atmosfere di Persona 5. Da segnalare anche un cambio di voce femminile con Azumi Takahashi che sostituisce Yumi Kawamura, cantate dotata di una voce estremamente limpida e intonata.

Nuove cutscene stile anime

Persona 3 Reload presenta cutscene in stile anime completamente ripensate per risultare più avvincenti, un tocco che migliora notevolmente la narrazione complessiva, le nuove cutscene permettono ai giocatori di capire meglio alcuni dettagli che si celano nelle sequenze animate.

Nuove attività extra

Se l'originale Persona 3 era piuttosto avaro di attività extra in alcuni frangenti dell'avventura, in P3 Reload possiamo definitivamente dire addio alla noia. Sono presenti numerose attività alternative, tra cui la possibilità di seguire video corsi con il computer del dormitorio, utilizzare il giardino sul tetto per coltivare oggetti da portare con noi.

Le novità del Tartaro

La maggior parte dei cambiamenti di P3 Reload riguarda proprio questa specifica sezione del gioco, con un dungeon procedurale davvero inquietante, conosciuto come Tartaro. Debutta la meccanica del Cambio, simile alla Staffetta di Persona 5 che risulta utile per dare uno scossone la gameplay cambiando personaggio nel dungeon, inoltre è presente anche l'opzione Scatto per aumentare la velocità e dobbiamo necessariamente citare i nuovi incantesimi di luce e oscurità: Kouha e Eiha. Nel gioco originale, per uccidere ombre deboli nei confronti di questi due elementi era necessario utilizzare mosse instant kill che non necessariamente andavano sempre andavano a segno, mentre adesso potremo sfoderare incantesimi più precisi. Anche il sistema della mano arcana è stato ripensato: adesso possiamo scegliere la carta che più ci piace e i premi saranno più ricchi rispetto al passato.

Fanno poi il loro debutto gli Arcani Maggiori: grandi potenziamenti che dureranno l'intera permanenza nel Tartaro in una determinata giornata. Gli Arcani Maggiori possono essere combinati tra loro, aumentando di un livello ogni altro arcano minore. Da segnalare anche i nuovi attacchi "Teurgie" che ricordano per certi versi le Limit Break di Final Fantasy VII.