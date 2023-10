Persona 3 Reload: questa volta fari puntati su Junpei Iori nel nuovo trailer

Dopo il recente filmato dedicato a Yukari Takeba in Persona 3 Reload, il nuovo video si concentra sul simpatico Junpei Iori.

L'Arcano di Junpei è il Mago. Questo personaggio brandisce una spada a due mani e combatte al fianco della Persona Hermes. È in grado di infliggere ingenti danni da fuoco e taglio ai suoi nemici. A dispetto dell'attitudine scherzosa che spesso attira le ire di Yukari, Junpei ha una storia personale difficile in famiglia e maschera le proprie insicurezze dietro il sorriso.

Tra le novità della versione Reload di Persona 3, ci sarà anche la possibilità di rafforzare il legame con Junpei. Il nostro esuberante compagno di squadra saprà conquistarci con la sua goffaggine e la sua impulsività, che emergono anche nel video a lui dedicato.

Implacabile cascamorto con le ragazze, colleziona due di picche ma rimane un inguaribile ottimista dal carattere gentile che cerca sempre di risollevare gli animi del gruppo. In termini di gameplay, Junpei Iori è uno dei primi alleati del protagonista in battaglia, insieme a Yukari Takeba.

Nella versione inglese di Persona 3 Reload, Junpei Iori è doppiato da Zeno Robinson, mentre nella versione giapponese è doppiato da Kosuke Toriumi.

Vi ricordiamo che Persona 3 Reload uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam e Microsoft Store) il 2 febbraio 2024 in tutto il mondo. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.