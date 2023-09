Persona 3 Reload: focus sulle attività della Strega nel terzo trailer

Dopo l'ultimo trailer di Persona 3 Reload che svela la data di uscita, ecco arrivare un terzo trailer, stavolta dedicato alla Strega, un'organizzazione criminale che agisce su commissione.

Le vicende di Persona 3 Reload iniziano dopo il trasferimento del protagonista alla Gekkoukan High School. Incombe sul mondo la minaccia della cosiddetta '"Ora Oscura". In un momento di insolita calma, le persone in città iniziano a trasformarsi in inquietanti bare e presto iniziano a sciamare mostri soprannaturali chiamati Ombre.

Attaccato da una di queste Ombre, quando è ormai pronto ad abbandonarsi al proprio destino, il potere del cuore del protagonista, ossia la sua Persona, si risveglia. Armato del suo nuovo potere, inizia a cercare la verità sull'Ora Oscura e si prepara ad affrontare la missione che lo attende.

Il trailer introduce alcuni speciali utenti di Personae che si fanno chiamare Strega. Questo gruppo sfrutta l'Ora Oscura per guadagno personale, commettendo omicidi e perpetrando altre attività illegali su commissione. Ricoprono dunque un ruolo di antagonisti durante l'avventura principale e nel filmato non mancano anche brevi sequenze dello scontro con uno di loro, Chidori Yoshino.

Oltre a ciò, il trailer ci propone nuove sequenze animate e di gameplay, giusto quello che occorre per ingannare l'attesa che ci separa dall'inizio del Tokyo Game Show 2023. Vi ricordiamo che Persona 3 Reload uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 2 febbraio 2024 in tutto il mondo. Sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.