Persona 3 Reload, il GDR di Atlus pronto a tornare: eccolo nel trailer di lancio

Nel mentre attendiamo di scoprire se Persona 3 Reload arriverà davvero su Nintendo Switch 2 insieme a Metaphor ReFantazio, Atlus ha pubblicato il trailer di lancio del rifacimento di uno dei capitoli più importanti ed amati della sua serie JRPG.

Caratterizzato da una commistione di scene cinematiche, brevi sequenze di dialogo e spettacolari combattimenti nelle fasi di gameplay, il trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia consente di ammirare l'avvincente stile grafico della produzione Atlus, familiarizzare con i personaggi di Persona 3 Reload che ci accompagneranno durante il viaggio e dare un fugace sguardo alle principali meccaniche di gioco.

In Persona 3 Reload vestiremo i panni di uno studente, travolto da un fato inatteso una volta entrato nell'ora "nascosta" tra un giorno e l'altro. Risveglieremo un potere incredibile e sveleremo i misteri dell'Ora Buia, lottando per gli amici e lasciando un segno indelebile nei loro ricordi. Persona 3 Reload presenta una grafica rinnovata, opzioni per la fruibilità più moderne e un'interfaccia utente ricca di stile. Presenti inoltre scene e interazioni inedite tra i personaggi e un nuovo doppiaggio.

Nell'attesa che sia disponibile dal 2 febbraio su PC e console PlayStation e Xbox, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Persona 3 Reload per ulteriori approfondimenti sul JRPG di Atlus.