Persona 3 Reload, niente male in Giappone: il gioco traina le vendite del mercato

L'ottimo Remake di un grande capolavoro messo a punto con Persona 3 Reload è approdato sul mercato videoludico da qualche giorno, ma secondo le stime delle vendite software della settimana in Giappone SEGA e ATLUS trainano i numeri nella Terra del Sol Levante. Persona 3 Reload ha riscosso molto successo, ma questo è soltanto l'inizio.

Con un totale di 76.368 copie, la versione PS5 di Persona Reload è il gioco più venduto in Giappone nella settimana prossima ormai alla sua conclusione. Stessa cosa dicasi per la controparte PS4, la quale si posiziona sul gradino più basso della top 3 con 40,024 unità. Che dire, invece, per il secondo titolo più venduto? E per il resto delle posizioni? Qui di seguito trovare l'elenco completo.

[PlayStation 5] Persona 3 Reload – 76,368 [PlayStation 5] Granblue Fantasy Relink – 48,754 [PlayStation 4] Persona 3 Reload – 40,024 [Nintendo Switch] Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – 25,242 [PlayStation 4] Granblue Fantasy Relink – 22,083 [Nintendo Switch] Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island – 18,103 / 103,527 [PlayStation 4] Like a Dragon: Infinite Wealth – 16,503 / 93,637 [PlayStation 5] Like a Dragon: Infinite Wealth – 15,388 / 118,328 [Nintendo Switch] Super Mario Bros. Wonder – 14,140 / 1,715,110 [Nintendo Switch] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! – 11,464 / 960,282 [PlayStation 5] Marvel’s Spider-Man 2 – 10,786 / 275,674 [Nintendo Switch] Mario Kart 8 Deluxe – 7,634 / 5,695,589 [Nintendo Switch] Minecraft – 5,518 / 3,435,788 [PlayStation 5] Tekken 8 – 5,374 / 25,890 [Nintendo Switch] Animal Crossing: New Horizons – 5,348 / 7,684,237 [Nintendo Switch] Super Smash Bros. Ultimate – 5,066 / 5,439,632 [Nintendo Switch] Pokemon Scarlatto / Violetto – 4,908 / 5,288,899 [Nintendo Switch] Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – 4,583 / 543,698 [PlayStation 5] Jujutsu Kaisen: Cursed Clash – 4,009 [Nintendo Switch] Pikmin 4 – 3,842 / 1,169,803 [Nintendo Switch] Splatoon 3 – 3,530 / 4,221,083 [Nintendo Switch] Pokemon Scarlatto / Violetto + The Hidden Treasure of Area Zero – 3,238 / 106,583 [Nintendo Switch] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 3,021 / 1,241,351 [Nintendo Switch] Mario Party Superstars – 2,986 / 1,395,269 [Nintendo Switch] Zelda: Tears of the Kingdom – 2,842 / 1,950,414 [PlayStation 5] Suicide Squad: Kill the Justice League – 2,495 [Nintendo Switch] Nintendo Switch Sports – 2,449 / 1,268,199 [Nintendo Switch] Another Code: Recollection – 2,430 / 23,279 [Nintendo Switch] Hogwarts Legacy – 2,374 / 95,156 [Nintendo Switch] Jinsei Game for Nintendo Switch – 2,283 / 182,677

In pochi giorni dalla sua uscita, Persona 3 Reload è arrivato a quota 1 milione di copie, divenendo uno dei giochi sviluppati da ATLUS venduti più velocemente. Tali numeri sono in parte stati conseguiti grazie al successo riscosso in Giappone.